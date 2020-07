Het is de zomer van de trench coats! Volgens de modetrends voor zomer 2020 is de trench coat ‘cool’ en (helaas) is het zomerweer ernaar. Toen de regen vandaag weer eens tegen de ruiten sloeg, dook ik in mijn garderobekast. Ik haalde er maar liefst zes trench coats uit die ik in de loop van de jaren heb opgespaard. Maar geen van de jassen paste in het hedendaagse tijdsbeeld. Ze waren te kort, te smal gesneden, te donker van kleur. Kortom, ze waren het nèt niet. Wat is dan wél de trend voor zomer 2020 als het op trench coats aankomt?

De trench coats voor zomer 2020 zijn licht van kleur (zo neutraal als het maar kan), oversize en lang. Ze hebben een androgyne uitstraling, weinig opsmuk én.. tada!… géén ceintuur. Je draagt ze bij voorkeur open zodat je outfit eronder te zien is.

De outfit eronder houd je simpel. Een coole spijkerbroek met gympen is al stylish genoeg. Een monochrome look is altijd goed: een broek met een top in dezelfde kleur of een lange jurk. De schoenen die je eronder draagt, bepalen het fashion gehalte. Een trench coat met badslippers en sokken is het summum van streetstyle fashion. Met een paar puntige pumps met slangenprint onder je up-to-date trench ben je supercool.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren! Ik ga in ieder geval op zoek naar een lange, wijde trench voor een update van mijn zomerregenmodelook.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE