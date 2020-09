Herinner jij je Uma Thurman in de cultfilm ‘Pulp Fiction’ (1994) van Quentin Tarantino? Uma Thurman speelde Mia Wallace en stal de show met een diepbruin, kaaklang bobkapsel met rechte pony. Dat kapsel is terug in de mode. Althans, als we op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 mogen afgaan.

Backstage bij de modeshow van MSGM voor herfst winter 2020 2021 spotten we een model met een opvallende haarsnit: een halflang bob kapsel met een micro-pony. Dit kapsel trok direct onze aandacht. De associatie met de cultmovie van Tarantino was snel gelegd.

Dit (nog steeds/wederom) supermoderne kapsel is slechts een voorbeeld van de vele haarstijlen die we in herfst winter 2020 2021 gaan zien. De stijlen lopen enorm uiteen. Alles komt terug. Van de jaren ’50 tot en met de jaren ’90.

Natuurlijk geven we de kapsels van toen een moderne, vernieuwende twist mee. Zo krijgt het ‘Pulp Fiction’-kapsel van Uma Thurman een kortere – lees: bijna onmogelijk korte – pony. Bekijk de kapselfoto’s maar eens.

Het idee is niet dat je dit kapsel zomaar overneemt. Maar het is wel een eye-opener. De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 zijn divers. Alles mag, alles kan. Het is alsof we een inhaalslag aan het maken zijn :-)

