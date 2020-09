Heb jij je al een idee gevormd van de nieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021? Zo ja, dan is het je vast opgevallen dat we veel trends uit het overige seizoen blijven zien. 13x Keepers (en mode must-haves).

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 zijn doorspekt met trends van het vorig seizoen. Dat is niet verwonderlijk. Het hele vorige modeseizoen is ‘door omstandigheden’ nooit van de grond gekomen. Veel modecollecties (of delen daarvan) hebben de winkel nooit bereikt. Het zou ons dan ook niet moeten verbazen dat we veel modetrends meenemen naar het nieuwe seizoen.



Gisteren maakten we een shopping rondje in Milaan (waar de Fashion Week – als het goed is – op 20 september van start zal gaan) en de modetrends voor herfst winter 2020 2021 die we daar tegenkwamen, deden ons sterk denken aan de afgelopen zomercollectie van Givenchy. Aan de hand van een aantal beelden van die modecollectie is het gemakkelijk een groot aantal keepers – blijvertjes – en zeker ook mode must-haves voor herfst winter 2020 2021 in kaart te brengen:

1. Lange spijkerrokken met een seventies/nineties twist

2. Hoge, witte laarzen

3. Schoenen en laarzen met vierkante neuzen

4. Leren jurken en trench coats (ook in nepleer)

5. Geplooid en aangerimpeld (nep)leer

6. Leer op leer (nepleer op nepleer)

7. Beige en andere natuurlijke kleuren

8. Half/half creaties (de ene verticale helft van de creatie in uitgevoerd in een andere kleur/een ander materiaal dan de ander)

9. Rechte spijkerbroekjes tot op de knie (met daaronder laarzen)

10. Schakelkettingen

11. Pofmouwen

12. Grote, zachte tassen die je onder je arm draagt

13. Steil geföhnd haar

Bekijk de creaties van Givenchy maar eens. Je zult het met ons eens zijn dat deze collectie van het vorige seizoen óf héél avant-gardistisch was óf dat we veel modetrends gewoon nog even blijven zien.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE