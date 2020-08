Als topmodel Bella Hadid voor een chocolade/espessobruine haarkleur gaat, dan weten wij hoe laat het is :-) Donker brunette is dé haarkleurtrend voor winter 2020.

Als topmodel Bella Hadid haar gouden zomerlokken verruilt voor een chocoladebruine haarkleur, dan hebben we een (huge) haartrend te pakken! Op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 presenteerde Bella niet alleen de allernieuwste creaties van de ontwerpers die haar voor hun show geboekt hadden, maar ook haar (toen) spiksplinternieuwe donkerbruine, halflange bobkapseltje. Bella Hadid (of haar hair stylist) zagen de brunette haarkleurtrend voor herfst winter 2020 2021 al ver van tevoren aankomen.

De haartrends voor herfst winter 2020 2021 laten schitterende brunette tinten zien. Nooit tevoren zagen we zoveel donkerharige schoonheden op de catwalks. Blond werd kastanje, brunettes werden espressobruin.

De kleurnuances zijn bovendien heel subtiel. Effen haarkleuren – color blocks – mogen, maar nog mooier is het als je er wat diepte in brengt. Zo kun je een chocoladebruine haarkleur completeren met chai-kleurige haarpunten. Het gaat om uiterst geraffineerde kleurverschillen die moeiteloos in elkaar overlopen en nauwelijks waarneembaar zijn maar die de donkere haarkleur net even die trendy touch meegeven.

Bekijk de brunette haarkleuren op onze kapselfoto’s maar eens. Kijk ook even naar de haarcoupes en de haarstyling. Deze haarstijlen zijn ultratrendy. Misschien iets voor jou? Voor het nieuwe seizoen?

