Bye bye, sneakers! De schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 gooien het over een heel andere boeg. Niet altijd zijn ze even charmant!

De afgelopen jaren was de sneaker de grote winnaar. We droegen ‘m overal onder; we legden de meest ongebruikelijke combinaties. Waren Sneakers onder een rok of jurk voorheen een taboe, dat is nu voorgoed doorbroken. Sterker nog, ‘lomp’ en ‘oncharmant’ zijn sleutelwoorden die gerust ook op de allernieuwste schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 mogen loslaten. Je hoeft maar te denken aan de Puddle Boots van Bottega Veneta! Maar er zijn méér (oncharmante maar o zo hippe) alternatieven voor de sneaker.

Schoenentrends herfst winter 2020 2021: de mocassin

Laten we beginnen met de mocassin. Die is weer helemaal hip. Deze schoenentrend kwam vorig jaar al terug (Prada) en zet deze winter door. Tijdens de afgelopen Fashion Weeks zagen we ‘m volop dragen. De allernieuwste exemplaren zijn verrijkt met een schakelketting.

Schoenentrends herfst winter 2020 2021: de kaplaars

Een andere (betrekkelijke) nieuwkomer is de kaplaars die we dit seizoen niet alleen voor een bos- of strandwandeling tevoorschijn halen, maar ook aanschieten onder een jurk of rok plus klassieke winterjas of trench coat. Zelfs als het niet regent!

Schoenentrends herfst winter 2020 2021: de enkellaars met trackzool

De derde comfortabele maar oncharmante schoenentrend die we je signaleren, is de enkellaars met trackzool. Deze schoen is niet nieuw maar is dit seizoen wél ontzettend populair en nog steeds heel up-to-date. Je hoeft maar te bedenken dat bijna alle outfits op de catwalk van Valentino (herfst winter 2020 2021) met deze ongracieuze (Frankenstein) laarzen werden geshowd, en je krijgt een idee van de reikwijdte van deze trend.

Maar… comfortabel zijn mocassins, kaplaarzen en enkel boots met trackzolen wel. En hip ook. Dus wat let je?

