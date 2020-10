Een paar jaar geleden waren de micro pony’s all over the place. Toen waren ze opeens helemaal weg en nu zien we ze in de kapseltrends voor winter 2020 2021 weer opduiken. Maar hoe micro mag/moet je pony zijn? En welke ponylengte is geschikt voor welke vorm gezicht?

De vuistregel is als volgt: een micro pony maakt je gezicht langer en smaller; omgekeerd maakt een langere pony je gezicht breder en voller. Met andere woorden: mensen met een rond gezicht kunnen een kapsel met een micro pony beter hebben dan mensen met een lang en smal gezicht. Natuurlijk is het maar een vuistregel die je wat ons betreft best aan je laars mag lappen!

Maar laten we even kijken wat een paar centimeters pony minder of meer voor je gezicht kunnen betekenen. Als voorbeeld nemen we het Servische model Ivana Trivic. Afgelopen voorjaar zagen we haar op de catwalks van Fendi en MSGM met een halflang kapsel met een minuscule pony. Ze deed ons toen aan Uma Thurman uit Pulp Fiction denken.

Tijdens de afgelopen Fashion Week (september 2020) kwamen we Ivana bij de modeshow van Dolce & Gabbana tegen met een pony van een paar centimeters langer. De pony was nog steeds kort genoeg om in de categorie micro frange te vallen, maar het optische verschil was opmerkelijk groot!

Met de superkorte pony van afgelopen voorjaar was Ivana een heel uitgesproken type. De uiterst korte pony maakte haar gezicht inderdaad lang en smal. Met de wat langere pony van afgelopen september heeft Ivana een veel lieflijkere uitstraling (lijkt ze nu niet precies Audrey Tatou uit ‘Amélie’?) en lijkt heel gezicht ronder én jonger! We zouden daarom zelfs durven concluderen dat een langere pony je een jeugdigere uitstraling meegeeft, en dus een anti-aging effect heeft.

Overigens betekent dit niet dat we de voorkeur aan één van beide hair looks geven. Voor beide looks valt wat te zeggen. Het is maar welk resultaat je wilt bereiken. En hier zo je hoe ontzettend belangrijk de lengte van je pony voor je uiterlijk is!

