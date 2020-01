In vorm. Ben jij een stress-eter? Dit doe je ertegen!

Doe je nog zo je best om te lijnen, maar trek je op de meest onverwachte momenten toch weer de ijskast open (die je terloops de afgelopen dagen weer goed hebt gevuld)? Dan doe je dat misschien niet omdat je trek hebt, maar om ‘stress’ weg te eten. En als dat zo is, ligt het dan niet voor de hand om iets aan die stress te doen?

Hoe?

Vermijd stress!

Tja, dat ligt voor de hand. Maar het is toch goed om er even bij stil te staan. Schrap dingen waar je geen zin in hebt, maak wat minder afspraken, plan je agenda wat ‘losser’. Echt, het scheelt!

Relax

Las relaxpauzes in je dag in. Luister naar muziek, let op je ademhaling, ga even tien minuutjes op de bank liggen. Concentreer je erop je lichaam te ontspannen. Zo voorkom je dat je de kritieke grens van aanvaardbare dosis stress per dag overschrijdt.

Zorg voor voldoende nachtrust

Slapen is een weldaad voor lichaam en geest. En zeer effectief tegen stress. Zorg er daarom voor dat je op tijd naar bed gaat.

Sporten

Ook sporten heeft een weldadige uitwerking en is stressverlagend. Dus heb je de neiging om naar de keuken te rennen, pak dan snel je fiets en maak een ommetje. Beter nog: schrijf je in bij de sportschool en train regelmatig. Ook nog eens goed voor de lijn!

Lach je eetbuien weg!

Ook lachen helpt tegen stress. Dwing jezelf tot een stralende lach (die vanzelf spontaan zal worden). Trek een comedy uit de kast en relax. Wekt het kijken van een film verleidelijke gedachten aan popcorn of chips op, snijd dan van tevoren een appel in kleine partjes en knabbel die al lachend voor de buis weg.

Bedrijf de liefde!

Last but not least. Een van de meest stressverlagende activiteiten is de liefde bedrijven. Heb je er de gelegenheid toe, laat je dan in bed gaan in plaats van in de keuken!

