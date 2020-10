Schuimspookjes voor Halloween. Zo maak je meringue spookjes

Halloween vieren we dit jaar binnenshuis. We moeten er zelf iets leuks van maken. Maak het extra spannend met deze schuimspookjes!

Halloween staat voor de deur. Tijd om ook in de keuken eens lekker te griezelen. Deze schuimspookjes zijn heel leuk om te maken. Op zich is het recept vrij gemakkelijk. Als je goed bent, in het maken van meringues heb je ons recept niet eens nodig. Zijn deze schuimpjes echter vrij nieuw voor je, volg dan nauwgezet het recept want anders zakken je spookjes in tot zielige plasjes (dat kan ook heel griezelig zijn). Doe je best!

Ingrediënten

1 citroen het eiwit van 4 eieren op kamertemperatuur 280 gram witte basterdsuiker of witte fijne suiker (eventueel) 2 theelepels maïzena



smeltchocolade voor de decoratie (of chocoladestift)

Benodigdheden

glazen of aluminium keukenkom

mixer

spuitzak met spuitmonden (vrij groot voor het schuim, klein voor de decoratie)

ovenplaat met bakpapier

oven

Bereiding

1. Ontvet je keukenkom en de gardes van je mixer met citroensap. Eiwit laat zich beter opkloppen in een zure omgeving. Je kunt eventueel ook citroensap aan het eiwit toevoegen. De dosis is 4 tot 5 druppels citroensap per 100 gram eiwit. Hierdoor worden je schuimspookjes ook witter.

2. Scheid het eiwit van de dooiers. Doe dit heel zorgvuldig. Er mogen geen sporen van eigeel in het eiwit zitten anders laat het eiwit zich niet goed opkloppen.

3. Weeg het eiwit voordat je gaat mixen. De verhouding van eiwit/suiker is: 1 op 2 (dus 2 gram suiker voor 1 gram eiwit).

4. Klop het eiwit met de mixer op. Begin op een lage stand en voer de snelheid dan op. Als het eiwit wit en schuimig begint te worden, voeg je de suiker lepel voor lepel toe. Voeg ook de maïzena en het citroensap toe (beide zijn opties, de maizena kan helpen om de schuimpjes goed stijf te houden; het citroensap houdt ze wit). Blijf kloppen tot het eiwit helemaal stijf is. Dit is: als het schuim aan je lepel blijft hangen of als je met de garde pieken kunt maken. Je kunt ook even de kom bewegen. Als het schuim op z’n plaats blijft, is het klaar.

5. Verwarm de oven voor op 90 graden Celsius. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Verwarm de bakplaat niet voor.

6. Schep het schuim in een spuitzak. Wil je het eenvoudig houden, maak dan een soort puntige hoopjes uit één stuk (zie de foto hierboven). Je kunt ook proberen om de spookjes meer vorm te geven. Maak eerst een basis, spuit er dan een rond bovenlichaam en daarna een punthoofd op. Zet dan de armen eraan.

7. Bak de schuimspookjes in 2 uur af (sommige mensen zetten de oven op 80 graden en laten ze zelfs 4 uur bakken, met de ovendeur op een kier). Laag en lang bakken, is het geheim van mooie, witte schuimpjes.

8. Laat de schuimspookjes in de oven afkoelen. Zet de ovendeur op een kiertje zodat de schuimpjes goed kunnen drogen.

9. Pas als de spookjes helemaal afgekoeld zijn, kun je gaan decoreren. Smelt de chocolade au bain marie en doe deze in een spuitzak met een kleine spuitmond. Je kunt ook een decoratiestift gebruiken. Geef je spookjes ogen en een mond. Laat ze drogen en voilà!

Happy Halloween!