Make-up trends winter 2020. Trend alert: omhoog gekamde wenkbrauwen. Zo doe je dat!

Trend alert: volle wenkbrauwen zijn dé trend voor winter 2020 2021. Maar let op: de vorm is vrouwelijker dan voorheen. Omhoog kammen is een must!

Op de catwalks voor herfst winter 2020 2021 zagen we weer volop volle wenkbrauwen voorbijkomen. Dat is geen nieuwigheid. Al sinds jaren draait het in de wenkbrauwtrends om volle brows. Langzaam maar zeker zijn de vormen echter weer natuurlijker en vrouwelijker geworden. Androgyne rechte wenkbrauwen mogen nog steeds, maar ‘boogjes’ en ‘hoekjes’ zijn terug.

Natuurlijke, maar vooral ‘lange’ wenkbrauwen

Hoe leuk het ook is om met de vorm van je wenkbrauwen te spelen, de ultieme wenkbrauwtrend voor herfst winter 2020 2021 is: volg de natuurlijke vorm van je eigen wenkbrauwen. Deze trend haakt aan bij de actuele kapseltrends waarin de eigen, natuurlijke textuur van het haar centraal staat. Wat je dit seizoen vooral ook NIET moet doen, is je wenkbrauwen inkorten. Kom niet aan de buitenste maar ook niet aan de binnenste hoeken! Ze mogen elkaar bijna raken!

Omhoog gekamde wenkbrauwen

Een andere wenkbrauwtrend voor herfst winter 2020 2021 betreft de ‘styling’. Omhoog kammen is een super trend. En dat is geweldig want opwaartse lijnen zijn verjongend en vrolijk. Het opkammen van je wenkbrauwen is heel eenvoudig. Borstel ze omhoog en fixeer ze met een kleurloze wenkbrauwgel.

Wenkbrauwharen knippen

Bij het opkammen van je wenkbrauwen kun je op lange(re) wenkbrauwharen stuiten. Knippen is een ultieme oplossing (wie wil er nu op wenkbrauwhaar inleveren?). Doe het alleen als ze de wenkbrauwlijn opvallend hinderend verstoren. Borstel je wenkbrauwen naar boven en naar beneden en knip de uitstekende puntjes af.

Zwerfhaartjes laten zitten

Zwerfhaartjes zijn tegenwoordig on-trend. Je mag ze gerust laten zitten. Houd je van strakke, geordende wenkbrauwen haal ze dan weg met een pincet, maar overdrijf niet! Het motto is ‘less is more’.

