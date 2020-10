Tassen zijn (net zoals schoenen) bepalend voor je outfit. Met een chique tas en de juiste schoenen zie je er zelfs in spijkerbroek met T-shirt of trui supercool uit. Geen wonder dat de influencers geobsedeerd zijn door deze mode accessoires. Dit seizoen mogen we met z’n allen ons hart weer ophalen aan de allernieuwste tassen trends voor herfst winter 2020 2021. Die zijn bepaald niet voor de poes. Hieronder zes populaire tassen trends die wij tijdens de Milan Fashion Week spotten. Deze trends moet je kennen!

6x Tassen trends die je mode look boosten

De gebreide tas . Tricot tassen zijn een huge trend. Je draagt ze met een tricot jurk of top in dezelfde stijl. Zie ook de franjes , een andere top modetrend!

De buideltas (bucket bag). Dit seizoen zien we 'm in alle mogelijke uitvoeringen en maten. Supercool: sneeuwwitte buideltassen met strik! Supertrendy: micro-buideltasjes.

De leren tas met plooien . Zachtleren tassen met plooien zijn momenteel enorm geliefd. Je ziet ze overal. Helemaal up-to-date zijn de exemplaren met goudkleurige schakelketting als hengsel.

De rode tas. Multicolor tassen zijn op z'n retour, monochrome tassen (in één kleur zijn dé trend). Rood is een geliefde kleur. Dit seizoen combineer je rode tassen met naturel tinten (een total camel look) of met roze en lila.

Het microtasje . Petit is cool! Microtasjes zijn al sinds een paar seizoenen een hebbeding. Je draagt ze in combinatie met een tas van ‘normaal’ formaat (de zogenaamde ‘double bag‘ combinatie) of je bevestigt ze aan je riem of laars!

De zadeltas. Een andere topper qua tassentrends voor herfst winter 2020 2021 is de zadeltas. Veren zijn overigens ook een trend. Ze sieren tassen maar ook jassen en jurken.

