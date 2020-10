Naturel kleuren zijn al sinds een paar seizoenen enorm in zwang. Deze modetrend zet deze winter in nog ‘extremere’ vorm door. Loop maar eens een boetiek of een grote modeketen binnen. Je komt er geheid camel jassen en total camel looks tegen.

Camel dus als één van de meest geliefde modekleuren voor herfst winter 2020 2021. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. We zetten een aantal trends en tips voor je op een rijtje om je naturel look mee te updaten.

Een optimale mode-investering? Een klassieke lange of halflange camel jas . Tijdloos, eindeloos chic, en winters maar niet donker of somber.

. Tijdloos, eindeloos chic, en winters maar niet donker of somber. Hot: de total camel look. Draag camel op camel.

Camel is niet de enige naturel modekleur. Het scala aan naturel tinten is groot en geraffineerd: beige, poederroze crème, vanille, honing, karamel, hazelnoot, caffè latte, melkchocolade.

is groot en geraffineerd: beige, poederroze crème, vanille, honing, karamel, hazelnoot, caffè latte, melkchocolade. Combineer naturel kleuren met elkaar voor een up-to-date modelook.

Strepen zijn hot. Kijk uit naar streeppatronen in naturel kleuren (Max Mara).

zijn hot. Kijk uit naar streeppatronen in naturel kleuren (Max Mara). Nieuw: pailletten (!) in naturel tinten (Bottega Veneta).

(!) in naturel tinten (Bottega Veneta). Combineer een total camel/neutral look met modeaccessoires in naturel kleuren : laarzen, tassen, double bags.

: laarzen, tassen, double bags. Tip: combineer een total neutral look met helrode lippenstift! N.B. Eenzelfde kleureffect kun je ook bereiken door een total neutral look met bijvoorbeeld een klein rood tasje te combineren.

Last but not least… Dit zijn de meest vernieuwende (en inspirerende) kleurcombinaties voor winter 2020 2021: camel met glycine ofwel ‘blauweregen’ (Boss) en camel met poederroze en een vleugje groen met bloemen (Valentino).

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

