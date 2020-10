Zin in een nieuw kapsel? Wees niet bang om te experimenteren. Sluit bepaalde kapsels of kapseltrends voor winter 2020 2021 niet a priori uit omdat ‘je er het type niet voor bent’.

Overkomt het jou wel eens dat je een interessant typje op straat, op Instagram of op TV ziet en dat je bij jezelf denkt: ‘Zo trendy/hip/stoer/chic zal ik wel nooit kunnen zijn’? Je bent niet de enige! Toch moet je er eigenlijk niet aan toegeven. Integendeel. Wees niet bang voor veranderingen, ontwikkel je eigen stijl, oriënteer je naar de actuele mode- en kapseltrends voor herfst winter 2020 2021. Iedereen kan trendy/hip/stoer/chic zijn. Jij ook. Het is een kwestie van durven proberen, experimenteren. Dat doe je met ‘baby steps’. Het is een evolutie.

Hoe zo’n evolutie eruit kan zien, zie je op de foto’s hieronder. Sinds Brits topmodel Edie Campbell voet op de catwalk zette (en dat is al heel wat jaren geleden), hebben we haar met alle mogelijke kapsels, haarkleuren en kledingstijlen gezien. Natuurlijk is het gemakkelijk(er) om je eigen stijl te ontwikkelen als het je beroep is en je omringd bent door allerlei vakmensen die je daarbij assisteren, maar misschien kun je uit Edie’s ‘transformatie’ inspiratie putten voor jouw eigen (nieuwe?) look.

Toen wij Edie Campbell voor het eerst fotografeerden – dat was tijdens de Paris Fashion Week in oktober 2012 – had ze lang, donkerblond haar met lange Jane Birkin pony. Ze zag eruit als een lief, klassiek meisje. Inmiddels heeft Edie een pittige, stoere en jongensachtige haarstijl. Sinds ze haar lange haar heeft afgeknipt, heeft ze het altijd kort gedragen. Kortom, ze heeft haar stijl gevonden.

Die stijl past ze aan al naar gelang haar mood en de allernieuwste kapseltrends. Nu eens is haar haar iets langer, dan weer wat korter, dan weer lichter, dan weer donkerder van kleur. Geen echte radicale veranderingen maar een evolutie in de tijd.

Het allernieuwste kapseltje waarmee we Edie spotten (tijdens de Fashion Week van afgelopen september), is een stoute pixie cut in een donkerbruine, bijna zwarte haarkleur, volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2020 2021. Het haar is van achteren opgeknipt en laat de nek bloot. De pony is korter dan die van dit voorjaar en spiky gestyled.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Edie’s look is vrij radicaal, zeker als je van lang haar komt. Maar wie weet, inspireert ze je tot een ‘babystapje’ op weg naar een nieuw kapsel, een nieuwe stijl.

TRENDYSTYLE