De Milan Fashion Week is vanmorgen van start gegaan. Op de catwalks van de Italiaanse modestad zullen de Italiaanse modeontwerpers de komende dagen hun allernieuwste modecollecties voor herfst winter 2020 2021 showen. Natuurlijk mag en kan je na één showdag nog geen conclusies trekken voor wat betreft de modetrends, en de haar- en make-up trends voor volgend jaar winter, maar om sommige dingen kun je gewoon niet heen!

Laten we het even over de make-up looks van vandaag hebben. Wat wij tot nu toe gezien hebben, was een beetje triest. Make-up no make-up looks, weinig kleur, weinig glans, weinig energie, weinig power. De enige uitzondering was wat ons betreft de allereerste modeshow van de dag (en dus ook van de Milan Fashion Week), namelijk die van Gilberto Calzolari.

De ruimte voor hair en make-up was bedroevend klein en backstage was het overvol, maar de make-up was… intrigerend. Dat gold met name voor de mega-wenkbrauwen die het make-up team de modellen had meegegeven! De wenkbrauwen waren recht en superbreed, en een beetje uit proporties.

Het is (zeker) niet gezegd dat dit de trend voor herfst winter 2020 2021 gaat worden, maar toch zagen we er wel actuele wenkbrauwtrends in terug: de haartjes zijn allemaal ‘gescheiden’, de huid is door de haartjes zichtbaar én de wenkbrauwen zijn niet superstrak geëpileerd. Kijk maar eens goed! Onder en boven de wenkbrauwlijn, om het zo maar even te noemen, zie je losse haartjes.

Wat ons betreft zijn deze mega-brows superFUN! Heel leuk om mee te experimenteren. Maak je wenkbrauwen maar weer wat breder maar doe het met kleine ‘haarstreepjes’. Kijk ook even naar de huidjes. Die zijn heel licht opgemaakt, met heel weinig make-up. En de lippen zijn bleekroze. Zulke ‘tere lipjes’ vormen een mooi contrast met stoere, rechte mega-wenkbrauwen!!!

Liefs uit Milaan xxx Morgen meer!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE