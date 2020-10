Make-up trends 2021. Trend alert: rode lippenstift

De rode statement lip is hier to stay! Rode lippen zijn een ultieme beautytrend voor 2020 (en ook 2021!). Het mag dan niet handig zijn met een mondkapje, mooi is het wél!

De mode- en make-up trends voor 2020 (en 2021) – laten een onverwachte opleving van klassiekers zien. In de make-up zijn dat (onder meer) de eyeliner en de rode statement lip. Die rode statement lip zagen we afgelopen zomer al terugkomen, en het goede nieuws is dat we deze make-up voorlopig nog blijven zien (en dragen!), tot ver in 2021! Zo zagen we op de catwalk van Max Mara voor lente zomer 2021 schitterende make-upjes met scherp omlijnde, helrode lippen langskomen.

Heb jij je nog niet aan een statement lip gewaagd? Dan is het nu tijd om met deze ultieme beautytrend te experimenteren. Rode lippen geven je make-up look een instant boost. Bij Max Mara (zie de foto’s) waren ze gecombineerd met nagenoeg onopgemaakte ogen, omhoog geborstelde wenkbrauwen en ietwat androgyne hair looks. Juist het contrast met de (ultravrouwelijke!) rode lippenstift maakt deze look zo modern!

Rode lippenstift staat bovendien iedereen goed, of je nu blond of donker bent. Het is wel even zoeken naar de juiste tint en textuur. Ben je lichter van huid, ga dan voor wat lichtere roodtinten, en omgekeerd. Ook als je smalle lippen hebt, kun je beter voor een wat lichtere roodkleur kiezen. Loopt je lippenstift snel uit, ga dan voor een wat drogere textuur en breng onder je lippenstift wat foundation aan.

De lippen bij Max Mara waren scherp omlijnd en heel precies opgemaakt. Dit staat ontzettend chic en feestelijk. Je mag de lippenstift ook wat minder sterk en nauwkeurig aanbrengen, bijvoorbeeld door het lippotlood achterwege te laten en je lippenstift met je vinger op je mond te tippen. Dit ‘stained’ effect is tegenwoordig ook weer on-trend.

Bekijk de make-up foto’s maar eens en laat je inspireren!

