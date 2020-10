Streetstyle mode winter 2020 2021. Update je spijkerbroeken look! (Trends & tips)

Geef je spijkerbroekenlook voor winter 2020 2021 een boost. Update je look volgens de allernieuwste streetstyle mode. Kijk het af van de modellen tijdens de Fashion Weeks. Wij kozen drie actuele looks voor je uit en lopen er even met je doorheen.

De ‘natural’ spijkerbroeken look van model Cara Taylor

Natuurlijke kleuren zijn een populaire modetrend voor herfst winter 2020 2021. Dat je ’s winters geen wit mag dragen, is een taboe dat allang achterhaald is. Combineer een witte spijkerbroek met grof gebreide knitwear in natuurlijke kleuren – crème, vanille, beige, tabak – en haal er modeaccessoires in lichte tinten bij. Let op de instappers. Die zijn helemaal hot dit seizoen! Je mag ze ook met sokken dragen. Hoe lelijker, hoe beter.

De casual-chique spijkerbroeken look van Mona Tougaard

Volgens de spijkerbroeken trends én de streetstyle mode voor winter 2020 2021 dragen we jeans met hoge tailles, maar langzaam maar zeker gaan we ook weer jeans met een lage taille zien. Tom Ford bijvoorbeeld showde supercoole spijkerbroeken die bij lange na de navel niet haalden. Dus heb je er weer zin in, show dan die buik! Wil je het helemaal goed doen, ga dan voor een crop truitje met daarover een poepie-chique jas of trench. Te koud? Dan is een coltruitje ook goed. N.B. Let ook op de schakelketting, de rode handtas en het vissershoedje.

De spijkerbroeken look met elegante twist

Je kunt je spijkerbroeken look ook updaten met klassiekers. Combineer een donkere spijkerbroek met oversize jasje met ruitje. Haal er witte sneakers bij en een klassieke, donkere tas met kettinghengsel. Chic maar vlot en tijdloos.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en raak geïnspireerd.

