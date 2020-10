De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 laten grofweg twee verschillende stijlen zien: gepolijste kappershoofden en natuurlijke hair looks. Tot die laatste categorie behoren de kapsels die top hair stylist Holli Smith heeft uitgedacht voor de modeshow van N21 voor herfst winter 2020 2021 in Milaan.

De sleutelwoorden voor de kapsels bij N21 zijn: natuurlijk, streetstyle én boyish. Op de catwalks voor winter 2020 zagen we opvallend veel natuurlijke, ietwat androgyne lookjes, zowel qua make-up als qua haar. Deze mood gaan we dit seizoen naar verwachting dus veel zien.

Voor de modellen bij N21 met kort haar was een boyish look zo geregeld. Om het haar wat meer body te geven, gebruikte Holli Smith producten als thickening tonic (van Label.M), droogshampoo en zoutspray. Backstage geheim: Holli Smith bracht de haarstyling producten voornamelijk bij de haarwortels aan zodat de korte kapsels mooi vielen maar het haar er over de (korte) haarlengte nog wel beweeglijk en natuurlijk uitzag.

Voor de modellen met lang haar creëerde Holli Smith een hair look zonder scheiding met een lage paardenstaart (lage paardenstaarten zijn op dit moment dé haartrend!). Daarbij werd de natuurlijke textuur van het haar zoveel mogelijk gerespecteerd. Dus geen glad geföhnde haartjes voor deze show.

Net zoals voor de korte kapsels zit het geheim van zo’n lage paardenstaart met een streetstyle-boyish twist ‘m in het gebruik van de haarstyling producten. ‘Gebruik zo min mogelijk product’, is Holli Smiths advies. ‘Maak je paardenstaart, bind hem vast met een elastiekje en haal dan simpelweg met je vingers wat thickening tonic door je haar. Zo ziet het er ultranatuurlijk uit maar blijft het aaibaar en beweeglijk.’

Bekijk het video interview met Holli Smith en geef je kapsel, of het nu kort, halflang of lang is, een moderne, boyish kwinkslag mee!

