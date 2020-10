De lage knot is dé meest populaire hair look van het moment. Van alle haartrends voor herfst winter 2020 2021 is het meteen ook het gemakkelijkste kapsel dat je kunt bedenken. Maar pas op… niet alles wat hip is, is anti-aging!

Het leek wel of de VIPs en influencers tijdens de afgelopen Fashion Weeks het op een akkoordje hadden gegooid: van Caro Daur tot Leonie Hanne, van Frida Aasen tot Olivia Palermo, allemaal vertoonden ze zich met een lage paardenstaart of een knot laag in de nek. Dit soort kapsels zijn op dit moment het meest geliefd. En tegelijkertijd zijn ze ook heel gemakkelijk na te doen. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Er valt niet veel uit te leggen!

Het meest populaire kapsel voor herfst winter 2020 2021 is zo simpel dat een kind bij wijze van spreken de was kan doen. Je maakt een middenscheiding, vervolgens breng je je haar naar achteren en bind je je haar samen in een knot of lage paardenstaart. Als je voor een knot gaat, hoef je daar niet eens heel erg je best op te doen. Draai je paardenstaart rond tot een knot en bind die vast met nog eens een elastiekje. Voilà!

Hoe eenvoudig deze hair look is, de impact is groot, en dat weten de influencers. Neergaande haarlijnen en haar in je nek ogen ultrachic en elegant. Bedenk wel dat dit bepaald geen anti-aging kapsel is. Voor een jongere en energiekere look kun je je haar beter wat hoger op je hoofd vastbinden en voor opwaartse bewegingen gaan.

Zoals altijd geldt: speel met contrasten! In de praktijk en in ‘anti-aging taal’ betekent dit: een hoge paardenstaart voor oma en een laag knotje voor (klein)dochter. Zo is het maar net!

Bekijk de kapselfoto’s en kijk of deze kapseltrend voor herfst winter 2020 2021 iets voor je is.

TRENDYSTYLE