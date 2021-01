Modetrends voorjaar zomer 2021. 3x Rokkentrends

De allernieuwste modetrends van de catwalks doen er altijd één of meerdere seizoenen over om voet aan de grond te krijgen. Voor afgelopen winter zagen we op de runway de meest interessante rokken voorbijkomen: van minirokken tot preutse plooirokken, van strakke rokken met hoge split tot zogenaamd ‘keurige’ maar o zo sensuele kokerrokken, ook in leer. Maar voordat iets aanslaat, zijn we al weer een hele tijd verder. Dat is misschien ook de reden waarom modeontwerpers voortborduren op bepaalde thema’s. Neem nu de rokkentrends voor voorjaar zomer 2021.

We lichten drie, nee, vier opvallende rokkentrends voor 2021 uit zodat je je er alvast op kunt voorbereiden.

Modetrends voorjaar zomer 2021. Deze rokkentrends gaan het worden!

#1 De minirok voor voorjaar zomer 2021

Chanel showde voor winter 2020 2021 al minirokken in tweed. Deze trend zet door! Korte, vrij rechte tweed minirokken zijn ook het komende seizoen een supertrend. Maar ook de spijkermini is terug!

#2 De ‘bon ton’ rok

Hate of love it: keurige uitwaaierende midi rokken, al dan niet met plooien, zijn ook in 2021 van de partij.

#3 De rok met lage taille

Hoera! Lage tailles komen terug, zowel voor rokken als broeken. Wel even aan de buikspieren werken :-) Pluspunt of minpunt?

#4 Franjes worden veren

De rokken met franjes van 2020 worden rokken met veertjes voor 2021. Van Banksy effect tot Sesamstraat look!

TRENDYSTYLE