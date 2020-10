Ken jij de rokkentrends voor herfst winter 2020 2021? Dit seizoen hebben we waanzinnig veel keuze. Van femme fatale rokken met onbehoorlijk hoge split tot kuise bon ton rokken. We hebben 10 rokkentrends (met tips) voor je.

Seizoenenlang domineerden jurken de modetrends, maar dit seizoen staat de rok weer volop in de picture. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten een bijna onmogelijke hoeveelheid aan stijlen zien die je grofweg in drie categorieën kunt onderverdelen: 1. femme fatale rokken met hoge splitten, 2. keurige, kuise bonton rokken en 3. stoute minirokjes. Daartussen ligt een heel scala aan onderling verschillende rokken. Volop keuze dus! We zetten de rokkentrends voor herfst winter 2020 2021 voor je op een rijtje. Dit zijn 10 populaire modellen:

Rokkentrends herfst winter 2020 2021

Femme fatale rokken : vrij strakke rokken tot op of over de knie met waanzinnig hoge split (Saint Laurent). Tip: draag ze met cuissardes (als je durft!).

: vrij strakke rokken tot op of over de knie met waanzinnig hoge split (Saint Laurent). Tip: draag ze met cuissardes (als je durft!). Kuitlange rokken met kuise jaren ’50 look (Fendi). Tip: draag ze met lichte panty’s en hoge Marie Janes.

Rokken met franjes (Prada, Dior). Klik hier voor meer over franjes

(Prada, Dior). Klik hier voor meer over franjes Geruite minirokjes met kostschoollook (Dior).

Jaren ’70 doorknooprokjes (Celine by Hedi Slimane).

(Celine by Hedi Slimane). Tweed minirokjes (Chanel). Tip: draag ze met paardrijlaarzen, zwarte panty’s met motief – dubbele CC’s bijvoorbeeld :-) – en een parelceintuur voor een op-en-top Chanel look.

Superchique longuettes. Tip: draag ze met hoge laarzen.

Lange, leren rokken. Tip: draag ze met een übervrouwelijke, elegante blouse.

rokken. Tip: draag ze met een übervrouwelijke, elegante blouse. Lange, rechte wollen rokken. Tip: draag ze met een bijbehorende wollen trui.

Algemene tip: al deze rokken kun je combineren met combat boots, één van de grootste schoenentrends voor herfst winter 2020 2021. Niet charmant, dat zijn we met je eens, maar wél trendy!

TRENDYSTYLE