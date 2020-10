De haartrends voor herfst winter 2020 2021 laten twee uitersten zien: supergeraffineerde en trendy hoofden maar ook uiterst natuurlijke, frisse en jonge (verjongende) haarsnitten. Tot de laatste categorie behoren de drie bobkapseltjes die je op onze kapselfoto’s ziet.

Een halflang kapsel staat jong, fris en dynamisch. Waar lang haar soms wat lijzig kan zijn, is een bob- of lobkapsels vlot en energiek, maar tegelijkertijd vrouwelijk.

Statement: iedere vrouw kan een halflang kapsel hebben.

Voor een uiterst natuurlijke look laat je je bob- of lobkapsel op één lengte knippen die tussen je oren of net onder de kaaklijn ligt. Het voordeel van zo’n kortere haarlengte (ten opzichte van lange haar) is dat het minder zwaar is, en dus direct voller en gezonder oogt. Een ander voordeel van halflang haar zonder bijzondere details – laagjes of pony’s – is dat je haar zich heel gemakkelijk laat stylen.

Statement: halflange kapsel zijn ideale wash-and-go kapsels.

De lengte van je bob- of lobkapsel luistert nauw. Een wat kortere bob is waanzinnig trendy, maar accentueert je kaaklijn en hals. Vraag je af of je dat wilt. Een langere bob werkt in de lengte en is geschikt voor een wat ronder gezicht. Zoek samen met je kapper naar de meest geschikte haarlengte voor jouw gezicht.

Haartrend: een middenscheiding is trendy

Volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2020 2021 dragen we ons haar in een middenscheiding. Deze trend is enorm aangeslagen. Ook de influencers en VIPs tijdens de Fashion Weeks gingen massaal voor een middenscheiding (vaak met een kort, laag staartje). Voordeel van een middenscheiding is dat het heel geordend en fris oogt. Een middenscheiding accentueert de natuurlijke uitstraling van deze halflange kapseltjes.

Tip: zin in een geraffineerde look? Zwiep je haar opzij!

Heb je zin in een geraffineerde look dan zwiep je je haar opzij. Je haar ziet er dan meteen (nog) voller uit en krijgt meer beweging. Zo simpel is dat. Je ziet het, met zo’n ontzettend simpel halflang kapseltje kun je de coolste hair looks creëren.

