Drie mode outfits die je moet zien! Deze looks zijn qua modetrends voor herfst winter 2020 2021 een schot in de roos. Wedden dat jij er iets mee kunt?

Af en toe komt er op de catwalks een modelookje voorbij waar we helemaal lyrisch van worden. Dat was het geval met de outfits die je op de foto’s hieronder ziet. Niet alleen zijn ze qua modetrends voor herfst winter 2020 2021 een schot in de roos, het zijn ook lookjes die zich gemakkelijk laten dragen. En waar je ontzettend leuke mode ideeën van kunt opsteken. We lopen ze even met je langs.

Lange jas over broekpak/joggingpak

De combinatie van een lange teddyjas met een broekpak of – waarom ook niet? – een joggingpak is deze winter supercool. En warm! Draag er een paar platte schoenen onder en je hebt een fantastische look.

Modetrends (4x) voor herfst winter 2020 2021 in deze look:

oversize jas – strepen – tas in zelfde materiaal en fantasie als jas – zwarte pantykousen (ze zijn terug!).

Rok over lange wollen jurk

Deze look bracht ons op tig ideeën. Wat een vondst om een doorknooprok over een lange, wollen jurk te dragen! Heb jij nog een wollen jurk hangen, ga daar dan eens mee aan de slag! Je kunt er zelfs een wijde, doorzichtige jurk over dragen (kun je die in de winter ook weer aan!).

Modetrends (7x) voor herfst winter 2020 2021 in deze look:

knitwear/tricot – lange wollen jurk – doorknooprok – brede ceintuur met minibags – tas in zelfde materiaal en kleur als ceintuur – olijfgroen – stoere halfhoge boots.

Culotte-broek als uitgangspunt

De (kunst)leren culotte-broek is dit seizoen (zo mogelijk) nog hipper dan de lange, (kunst)leren broeken of rokken. De combinatie met een stoere wintertrui en hoge laarzen is up-to-date en vrij gemakkelijk te leggen (en dragen).

Modetrends voor herfst winter 2020 2021 (4x) in deze look:

kunstleren culotte-broek – grote, gebreide coltrui – hoge laarzen met vierkante neus – cape.

Bekijk de foto’s maar eens en doe coole of stoere mode ideeën op voor jouw modelook. Wij kunnen er wel wat mee! Jij vast ook.

