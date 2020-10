Eén van de coolste broekentrends voor herfst winter 2020 2021 is de culotte-broek. Deze broek houdt het midden tussen een broek en een rok maar is zovéél hipper dan de geijkte broekrok dat-ie een geheel nieuwe benaming verdient: ‘culotte-broek’ dus.

Kledingtip. De hipste versie van de culotte-broek is (volgens ons) die in (nep)leer met daaronder een paar hoge, stoere laarzen. Als je ‘m op deze manier draagt ben je enorm up-to-date en laat je dat stoffige, oubollige imago van de ‘rokbroek’ direct achter je.

Op de culotte-broek kun je verder letterlijk van alles dragen. Met een stoere, grote trui creëer je een casual-chique look. Met een chique jaren ’70 bloesje is de look uiterst geschikt voor naar kantoor (als je niet aan thuiswerken doet). Met een culotte-broek met pailletten en een mooi jasje erop kun je zo naar feestjes (laten we hopen dat die tijd snel weer gaat komen!).

Wil je er een jonge en trendy twist aan geven, ga dan voor een spijkerbroek-culotte-broek in combinatie met een sweater of hoodie en zo’n supercoole lang vest zoals die momenteel in de mode zijn.

Bekijk de foto’s maar eens. Stond de ‘broekrok’ je altijd tegen? Op de culotte-broek kun je alleen maar verliefd worden. Let op onze woorden.

