De warme, volle smaken van de herfst kun je gemakkelijk verwerken in een typisch herfstig dessert. Een kastanjebavarois die je garneert met heerlijk geurende crème gemaakt van sharonvruchten (ook wel ‘kaki’s genoemd).

Ingrediënten voor 4 personen

Kastanjeconfituur (zonder vanille)

2 kleine gelatineblaadjes

150 gram slagroom

50 gram water

2 rijpe sharonvruchten (kaki’s) voor de mousse

pijnboompitten voor de garnering

Bereiding

Laat de gelatineblaadjes in koud water weken. Breng het water aan de kook en voeg, als je het pannetje van het vuur hebt gehaald, de goed uitgeknepen gelatineblaadjes toe. Meng alles goed door elkaar en laat het mengsel afkoelen. Voeg de helft van de kastanjeconfituur toe en laat nogmaals goed afkoelen.

Klop in de tussentijd de room op en schep die voorzichtig door het mengsel. Schenk het mengsel in vormpjes en laat ze tenminste drie uur in de ijskast rusten. Om de bavarois uit de vormpjes te halen, houd je de vormpjes een paar seconden in heet water. Pureer de sharonvruchten en garneer de bavarois met de kleurige mousse.

TRENDYSTYLE