Modetrends winter 2020 2021. Warme wintermode

De modetrends voor winter 2020 2021 staan in het teken van zachte en knuffelige stofjes. Precies wat we nodig hebben!

Een aai over je bol, een zachte omhelzing. De mode voor herfst winter 2020 2021 heeft hetzelfde effect. De materialen zijn soft én harig. Vergeet de teddystofjes van vorig jaar winter. Dit seizoen is alles nog knuffeliger en aaibaarder. De mood is ultra feel good!

Allernieuwste modetrend: 2x harig!

Niet alleen de jassen en mantels voor herfst winter 2020 2021 zijn opmerkelijk zacht, ook broeken, topjes en jurkjes komen in knuffelige stofjes. Volgens de allernieuwste trends dragen we dit seizoen ‘harig op harig’. Een harige broek met een harige top, een harig jurkje met een zacht truitje. Nog nooit was de mode zo comfortabel! Helemaal in het emmertje voor thuiswerkers :-)

Harige rok, harige jas én harige tas!

Volgens de allernieuwste modetrends kies je je outfit én je tas deze winter in hetzelfde materiaal en dezelfde kleur. Wil je het helemaal volgens het boekje doen, dan combineer je je supersofte outfit met een supersofte tas.

Bekijk de foto’s maar eens. Wij worden hier ontzettend blij van! Dit soort looks zijn troostend en tegelijkertijd ook grappig. Een waarschuwing is op z’n plaats: als je zo gekleed gaat, zal iedereen je, als een knuffelbeertje, willen omhelzen.

