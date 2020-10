Chocoladetruffels. Als zoete kussen smelten ze op je tong

Heerlijk! Chocoladetruffels met een sterke volle smaak. Diep en intens. Serveer ze met een glas champagne of na een romantisch dineetje bij een geurige…

Heerlijk! Chocoladetruffels met een sterke volle smaak. Diep en intens. Serveer ze met een glas champagne of na een romantisch dineetje bij een geurige kop koffie. Ze zijn gemakkelijk en snel te maken. Wij maakten er blokken van, maar voor een romantische gelegenheid zou je de truffels een mooie hartvorm kunnen geven.

Ingrediënten

200 gram chocolade (puur)

30 verse muntblaadjes

200 ml room (met een vetgehalte van tenminste 35%)

cacao

Bereiding

Breng de room samen met de gewassen muntblaadjes in een steelpannetje aan de kook. Als de room kookt, haal je het pannetje van het vuur en laat je de room een kwartiertje rusten. Daarna verwijder je de muntblaadjes. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk room met de blaadjes meekomt.

Breek de chocolade in stukken. Breng de room nu opnieuw aan de kook en voeg de chocolade toe. Roer alles goed door elkaar. Schenk de chocolade in een niet al te grote vorm zodat de pasta tenminste een paar centimeter hoog is.

Laat de chocoladepasta nu tenminste één uur in de ijskast opstijven. Als de chocoladepasta hard is, maak je er truffels in de gewenste vorm van. Doe de cacaopoeder op een bord en haal de truffels er voorzichtig doorheen zodat ze aan alle kanten met het poeder bedekt zijn.

