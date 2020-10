Pyjama’s, negligés, badjassen, huispakken, jogging pakken. Deze winter is er meer aandacht dan ooit tevoren voor loungewear en lingerie. Het zal niemand, gelet op de actuele wereldsituatie, verbazen. Want nu we noodgedwongen onze tijd thuis achter de computer, op de bank of voor het haardvuur moeten doorbrengen, willen we toch wel een beetje stylish uitzien. Al was het maar om ons humeur te boosten!

We doken in de loungewear en lingerie trends voor herfst winter 2020 2021 en liepen tegen ontzettend veel moois aan. Daarbij stuiten we op drie algemene tendensen:

#1 Loungewear en lingerie vloeien steeds meer in elkaar over; de grens tussen ‘outerwear’ en ‘innerwear’ is aan het vervagen. Met andere woorden: mooie items kun je ook straks – als we weer volop mogen partyen – nog dragen. #2 Loungewear en lingerie vertonen duidelijke invloeden vanuit de modetrends voor de outerwear voor herfst winter 2020 2021. #3 De mood voor herfst winter 2020 2021 is stylish, de luxe en ultra geraffineerd!

Dit alles maakt pyjama’s, negligés, lingeriesetjes en huispakjes tot het ultieme kado voor de Feesten 2020. Om te geven en om te ontvangen. Wie is er nu niet blij met een zijden pyjama of een fluwelen huispak? Een kadotip om te onthouden!

We zetten de loungewear en lingerie trends voor herfst winter 2020 2021 voor je op een rijtje. Om kado ideeën van op te doen.

zijden pyjama’s

fluwelen pyjama’s

sweaters met bijbehorende broeken in kasjmier

lange zijden of tricot (!) jurken in lingeriestijl met spaghettibandjes

met spaghettibandjes zijden wrapjurkjes (ook geschikt voor feestjes)

lingeriesetjes met kant

zijden of fluwelen badjassen

Hemdjes en bijbehorende (huis)broeken of shorts

Supercool: tricot short s (!!!) met bijbehorende tricot top (dit soort gebreide pakjes zijn een enorme modehit dankzij Dolce & Gabbana)

(dit soort gebreide pakjes zijn een enorme modehit dankzij Dolce & Gabbana) geliefde details: borduursels en kant

meest populaire kleuren: zwart, wit, donkerblauw, parelgrijs, crème en natuurlijke kleuren

TRENDSTYLE