(Nep)leer is een mega modetrend voor herfst winter 2020 2021. Deze trend is superchic en geschikt voor elke leeftijd. Zo doe je dat!

Glad (nep)leer is al seizoenen lang een megatrend. Vorig jaar winter stak deze modetrend z’n kop al op en naar verwachting zet-ie dit seizoen door. Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we volop aan het (nep)leer. Dit materiaal dat tegen regen en wind beschermt – of je nu echt of imitatieleer draagt – is perfect voor het najaar.

(Nep)leer heeft de faam van pittig en stoer, maar de leertrends voor herfst winter 2020 2021 zijn overwegend chic, en daardoor geschikt vrouwen van elke leeftijd. Zo wordt je leer ook oneindig elegant en vrouwelijk:

1. Zwart leer kan agressief of rockachtig ogen. Voor een übervrouwelijke look geef je de voorkeur aan leren items in chocoladebruin, wijnrood, petroleumblauw, karamel en grijs – om maar een paar voorbeelden te geven.

2. Strakke kleding is snel en stoer maar kan ook snel vulgair worden, zeker als het om leer gaat (een schoolvoorbeeld is de strakke, zwartleren broek). De modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van ‘oversize’ (nep)leren items. Ook de vormgeving is vaak uiterst vrouwelijk: denk aan leren jurken met plooien en draperieën en leren blouses met roesjes (voor de Feesten gaan we zelfs avondjurken met kant, opwerkingen en spaghettibandjes in (nep)leer zien!). Mede hierdoor wordt leer geschikt voor iedere vrouw van elke leeftijd.

3. Begrijp ons goed: niets tegen een pittig, strak leren broekje, maar heb je zin in een übervrouwelijke, elegante leerlook, ga dan voor meer flatterende items, zoals de (nep)leren lange rok, een must-have voor winter 2020 2021. Draag ‘m met een chique blouse en een paar hoge laarzen en je hebt een supercoole up-to-date look die geen leeftijd kent.

4. Leer op leer is dé trend voor herfst winter 2020 2021 en ook die trend is geschikt voor elke leeftijd, zolang je maar voor de juiste proporties gaat. In een lange leren rok of een wijde, leren broek met een mooie gesneden leren jasje slaat iedere vrouw een goed figuur.

5. De leer op leer trend is cool, maar je kunt ook met contrasten spelen. Zo wordt een leren broek ‘soft’ als je er een zachte trui op draagt. En zo wordt een leren jasje of jack opeens klassiek als je het combineert met een witte blouse met roesjes.

6. Completeer je leerlook met chique mode accessoires. Ga bij voorkeur voor tassen in effen kleuren (multicolor is uit de mode) en haal er een paar chique laarzen bij. Ga voor een grote goudkleurige schakelketting of een paar uitgesproken goudkleurige oorbellen. Kies weinig maar moderne accessoires voor een eigentijdse en elegante leerlook.

