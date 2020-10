Vesten zijn terug in de mode. Het mag misschien tuttig klinken, maar dat zijn de vesten voor herfst winter 2020 2021 allerminst! Dit seizoen gaan we voor jasvesten, jurkvesten, supercoole korte vestjes en als we ons al aan een ‘omavest’ (wat dat ook mag zijn!) wagen, dan maken we er iets hips van.

Dat vesten terug in de mode is volgens ons goed nieuws. Dankzij het vest kunnen we onze korte en lange zomerjurken tot ver in het seizoen door dragen (zie de foto hierboven). Combineer je lievelingsjurk met een warm vest, draag er hoge laarzen onder en haal er de juiste modeaccessoires bij, en je bent superhip. Maar er is meer gaande op het gebied van de modetrends voor herfst winter 2020 2021. Nooit van tevoren zagen we cardigans in zoveel verschillende uitvoeringen en combinaties. We zetten een paar trends voor je op een rijtje.

Het vest als trui voor een chique bon ton look

Draag een vest dichtgeknoopt als (chique) trui op een longuette rok of een elegante broek en je ziet eruit als een plaatje. Heb je nog ergens een mooi vest liggen, geeft het dan een instant boost met juweelknopen (knopen met strass zijn hot!).

Het twinsetje is terug!

Het twinsetje is terug. Ken je het nog uit de jaren ’80? Er is één klein (groot) verschil: het ondertruitje is deze winter niet meer dan een topje! Een soort wollen beha onder een wollen vestje.

Lang vest wordt jas

Superlang, oversize, met of zonder franjes… het vest wordt jas. Je draagt ‘m over elke outfit. Over een spijkerbroek met sweater, over een longuette met chique blouse, en (voor de waaghalzen) over shorts of een minirok met een paar pittige boots (of pumps met kniekousen!).

Total knitwear looks

Knitwear op knitwear, wol op wol, kasjmier op kasjmier… Het is één van de top modetrends voor herfst winter 2020 2021. Vesten passen perfect in het plaatje. Draag een vest op een wollen jurk of rok. Ga voor die total knitwear looks.

Grof gebreide vesten

Grove breisels zijn terug. Dit geldt ook voor de vesten. Houd je van kabels en stoere knitwear? Dan is dit jouw modeseizoen!

TRENDYSTYLE