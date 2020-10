Halloween vieren op de traditionele manier zit er dit jaar niet in. Super jammer, want juist dit jaar is het volle maan (!) op Halloween. Kan het sp(r)ook(jes)achtiger? Houd jij van griezelen en kun je het niet nalaten om je – ondank alles – te verkleden (al was het maar om je huisgenoten de stuipen op het lijf te jagen), dan hebben we een paar stijlvolle Halloween looks voor je, regelrecht van de mode catwalks voor herfst winter 2020 2021. Bekijk de modelooks hieronder maar eens!

TRENDYSTYLE