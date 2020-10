Het wordt een warme winter in opvallend lichte kleuren! Knitwear is hot, en dan vooral in naturel tinten. Zo draag je tricot volgens de allernieuwste modetends voor winter 2020.

Knitwear is een ultieme modetrend voor herfst winter 2020 2021. Alles wat gebreid is, is hip en hot. Laat oma haar breinaalden en breipatronen maar trekken! Of begin er zelf aan! (Het is er – gezien de lock down maatregelen – een geschikt moment voor). Nooit tevoren zagen we zoveel tricot op de catwalks en in de streetstyle mode.

11x Tricot tips en mode trends voor herfst winter 2020 2021

Grove kabelpatronen

Naturel kleuren: beige, camel, tabak

Gladde wol voor kleine vestjes en twinsets (ja, ze zijn terug!)

Kasjmier de luxe

Oversize coltruien maar dan ook XXL!

Oversize spencers (hot: draag ze op een franjerok of over een lange jurk)

Tricot jurken (draag ze met hoge laarzen)

Gebreide tassen

Total knitwear looks (setjes van tricot broeken met tricot truien of zelfs tricot shorts met tricot truien of vesten)

Ultralarge vestjassen

Cardigans: vesten in alle mogelijke uitvoeringen!

Tip: het is ultrahip om je gebreide trui in je broek of rok te dragen. Deze look is niet voor iedereen weggelegd. Kies altijd voor die look die jou het meest flatteert!

