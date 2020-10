Highlights zijn de ultieme make-up trend voor herfst winter 2020 2021. Deze winter contouren we ons gezicht met lichte, transparante producten. Make-up artiest Connie Man van MAC Cosmetics vertelde ons er al eerder over. Dé make-up truc van dit seizoen is: diepte in je gezicht aanbrengen door je gezicht op de juiste plekken op te lichten.

N.B. De hoofdregel van highlighten is: alles wat je lichter maakt (highlighten), komt optisch gezien naar voren. Het tegenovergestelde van highlighten, is shaden: alles wat je donker maakt (shaden), maakt schaduw en treedt naar achteren.

Als je een rond gezicht (ongeveer net zo lang als breed) hebt, dan wil je je gezicht vast wat slanker met meer geprononceerde gelaatstrekken zien. Dat kun je doen door te highlighten en shaden.

Shaden

Voor een slanker gezicht begin je met shaden. Breng een wat donkerder (maar natuurlijk ogend) product aan op de zogenaamde 3-in-spiegelbeeld zone (teken in gedachten een omgekeerde 3 aan weerszijden van je gezicht – daar ga je shaden):

aan weerszijden van je voorhoofd en je slapen;

de zone onder je jukbeenderen;

aan weerszijden van je kaaklijn.

Highlighten

Completeer de contouring van je gezicht door met lichte (maar te glanzende) producten de T-zone te highlighten:

midden van je voorhoofd;

weerszijden van je neus;

de zone (een omgekeerde driehoek) onder je ogen.

Tot slot: ben je (nu) niet blij met je ronde gezicht, met het verstrijken van de jaren, als je gelaatstrekken geprononceerder zullen worden, zul je het wél zijn, want een rond gezicht blijft langer een jonge en jeugdige uitstraling houden. En bovendien: ook topmodel Gigi Hadid heeft een rond gezicht!

