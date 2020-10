Een paar seizoenen geleden vierde de kleurcombinatie roze met rood hoogtij. Dit seizoen halen we er een derde kleur bij: lila! Geef sombere najaarsdagen een boost met deze inspirerende modetrend voor herfst winter 2020 2021.

Toegegeven, het is een gewaagde combinatie, maar mooi is-ie wel! Combineer een rode broek met een donkerrood leren jack en haal er een lila coltrui bij. Of draag een roodleren jack op een fuchsia broek. Als je het helemaal volgens het boekje wilt doen, kun je de look afmaken met rode of lila (afzaklaarzen).

Vind je het iets teveel van het goede, kies je basiskledingstukken – broek en jasje of jack – dan in klassieke donkere roodtinten, of misschien wel kastanjebruin. Deze kleuren zijn tijdloos. Voor een up-to-date twist haal er je een lila coltruitje of sjaal bij. Op die manier investeer je in kledingstukken die meerdere (vele) seizoenen zullen meegaan en koop je alleen wat accessoires of basics als een coltrui, een tas of muts in hippe en trendy modekleuren zoals fuchsia, roze en lila.

Bekijk de foto’s maar eens en kijk je kast er eens op na. Maak kleurrijke en trendy combinaties die je blij en fashionable de dag door helpen.

