Kapseltrends winter 2020. Pony laten knippen?

Denk jij over een ponykapsel? De herfst is er het ideale seizoen voor! En dat heeft niets met de kapseltrends voor winter 2020 te maken :-)

De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 laten allerlei types ponykapsels zien. Kapsels met korte pony’s, lange pony’s, gordijntjespony’s en Jane Birkin pony’s, steile pony’s en krullende pony’s. Dus heb je zin in een pony, ga er dan voor! Temeer omdat de herfst het meest ideale moment is om een pony te laten knippen. We leggen het je uit.

De meeste vrouwen (wij ook) hebben een haat-liefde verhouding met ponykapsels. Als het idee zich eenmaal in ons hoofd vastzet dat we er eentje willen laten knippen, dan zijn we daar vaak – tegen beter weten in – maar moeilijk vanaf te brengen. Vroeg of laat gaat die schaar erin. En het gekke is dat we de pony, vanaf het moment dat we hem hebben, alweer willen laten uitgroeien! Op zich is dat geen ramp. Integendeel. Het uitgroeien van een pony voert ons door allerlei stadia die allemaal even interessant zijn. Onze kersverse pony groeit uit tot een lange pony, en dan tot lange zijlokken. Allemaal interessante fases die inspireren tot nieuwe haarstijlen.

Maar waarom is nu juist de herfst het beste moment om een pony te laten knippen? Dat is heel eenvoudig. Een pony kan warm zijn en je huid bij hoge temperaturen irriteren. Een pony vergt bovendien (veel) onderhoud. Al dezen dingen maken het dragen van een pony in de zomer soms wat lastig. In de herfst speelt dit allemaal niet. Integendeel. Het is dan best fijn om wat meer haar in je gezicht te hebben. Een pony staat bovendien heel erg leuk met een muts of pet.

En… als je je pony in de herfst laat knippen en hem vervolgens weer laat uitgroeien – zoals wij dat elke keer weer doen – dan is-ie tegen de tijd dat het zomer is weer weg! Zo simpel is dat. Dus… heb je zin in die (uitgroei)pony, ga er dan nù voor! We zochten wat kapselfoto’s voor je bij elkaar om je door te laten inspireren.

Nog een paar kanttekeningen: een pony is een ideale anti-aging oplossing om rimpels op je voorhoofd te camoufleren. Besef je wel dat een pony elke dag gestyled moet worden (tenzij je supersteil haar hebt). Als je bij de haargrens een kruin hebt, kan dat soms best lastig zijn.

