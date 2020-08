Kappershoofden zijn terug. Het komende seizoen mag je weer laten zien dat je aandacht aan je haarstyling hebt besteed. De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van uiterst verzorgde haarstijlen. Het is gedaan met die übernatuurlijke beach waves!

Backstage bij de modeshow van Missoni voor herfst winter 2020 2021 was het haar van de (top)modellen steil geföhnd, iets wat we in tijden niet hadden gezien. Steil haar maakt deze winter een enorme comeback. Eigenlijk is dat wel prettig, want steil geföhnd haar is überchic en straalt luxe uit. Beach waves of lokken met natuurlijke slag mogen nog wel eens ‘ongekamd’ overkomen (wat ook de bedoeling is!); met steil haar loop je nooit het risico dat je haarstijl niet begrepen wordt.

Steil geföhnd haar met een zijden touch staat voor luxe en is ultrachic

Wil je je steil geföhnde haar een extra dimensie meegeven, experimenteer dan met een hoogglans ‘haarband’ die top hair stylist Anthony Turner voor Missoni’s modeshow bedacht. Maak een strakke middenscheiding en breng met een fijne kam een beetje wet look gel op de voorste lokken aan zodat ze een soort natuurlijke haarband vormen. Doe het haar achter je oren. Dat verhoogt het cleane effect van dit trendy kapsel voor herfst winter 2020 2021. En het ziet er meteen als een echte haarband uit!

Bekijk ons video interview met hair stylist Anthony Turner maar eens. Al was het maar vanwege de fantastische videobomb van topmodel Bella Hadid! Het topmodel had haar entree niet beter kunnen timen (maar Anthony laat zich niet van zijn à propos brengen).

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE