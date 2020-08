Update je modelook voor najaar 2020 volgens de allernieuwste modetrends. Maar vergeet niet om ook in je eigen garderobe te ‘shoppen’! Laat je inspireren door deze streetstyle looks.

Zin in de nieuwe najaarsmode? Wij wel! De nieuwste modecollecties voor herfst 2020 hangen her en der in de rekken. Om gericht te kopen is enige modekennis vereist. Vergeet verder niet om ook in je eigen garderobekast te shoppen, want het aantal modetrends dat we van vorige seizoenen meenemen, is opvallend groot (de pandemie heeft ook de mode stilgelegd).

Zoals altijd voor de herfst (en ook de winter) spelen jassen een belangrijke rol. Bekijk de streetstylefoto’s maar eens. Trench coats zijn dit seizoen weer van de partij. Hetzelfde geldt voor power coats: lange, klassieke jassen met flinke schouders (die al het leed van de wereld kunnen dragen!). En dan heb je nog de statement jassen. Dat zijn de ‘extra’ jassen in je garderobe. Jassen die je maar zelden draagt, maar die je koestert als een kunststuk. Bekijk de jassen op de streetstyle foto’s hieronder maar eens.

Laten we ook even naar de streetstyle looks in z’n geheel kijken. Een lange jurk onder een trench coat is supercool. Haal die laarzen met slangenprint van afgelopen seizoen(en) erbij en je hebt een übertrendy look.

Een total look in naturel kleuren is ook altijd goed, zeker onder een power coat. Met een coltrui, een wijde broek en enkellaarsjes ben je helemaal in-trend.

En dan heb je nog de statement jas die je mag dragen met wat dan ook. Fantasieën, statement kleuren, een vintage tas (vintage tassen zijn een huge modetrend voor herfst winter 2020 2021!). Mix and match. Laat je fantasie gaan en vertrouw op jouw eigen stijlgevoel.

Veel modeplezier toegewenst!

TRENDYSTYLE