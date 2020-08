Modetrends najaar 2020. Deze zachte modekleurtjes zijn trendy

De modetrends voor herfst 2020 openen het nieuwe seizoen met zachte kleuren. In de nieuwe modecollecties vinden we lieflijke tintjes die perfect zijn voor een softe overgang van de zomer naar het najaar. Want niemand heeft zin om na alle felle en vrolijke zomerkleurtjes al direct te hullen in grijs, zwart en donkerblauw. Toch?

Een topmodekleur voor herfst winter 2020 is lila. We gaan deze modekleur het komende seizoen veel zien en dragen. Deze kleur is vooral heel mooi in combinatie in naturel kleuren. Zo zagen we bij Hugo Boss een slank afkledende lange jas (een andere modetrend die we je alvast signaleren) in het lila met een camelkleurige sjaal.

Hiermee komen we meteen bij een tweede zachte kleur: camel. Camel en andere natuurlijke kleuren vieren hoogtij. Zandkleuren, tabakskleuren, vanilletinten. Allemaal softe tintjes waar we allemaal blij van worden.

Een derde modekleurtje voor de herfst is lichtblauw. Dit kleurtje is letterlijk overal en laat zich ontzettend gemakkelijk dragen. Volgens de allernieuwste modetrends combineren we dit brave kleurtje met stoer zwart of zilver. Contrasten zijn en blijven HOT!

