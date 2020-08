Lopen om af te vallen? Geloof deze fitness-fabels niet!

Lopen om af te vallen? Jazeker, maar pak het wel goed aan en laat je niet om de tuin leiden door de mythes rond het fenomeen ‘aërobe oefeningen’.

Eén van de peilers om af te vallen is – het is algemeen bekend – lichaamsbeweging (de andere peiler is een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon). Bewegen is belangrijk en nuttig als het om overtollige kilo’s te lijf te gaan, maar je moet wel weten hoe je het moet aanpakken. In dit korte artikel willen we vijf mythes ontkrachten die te maken hebben met aërobe oefeningen (hardlopen, joggen, fietsen, steppen, loopband en dergelijke oefeningen).

Juist door deze mythes onder de loep te nemen, zal het gemakkelijker zijn om te begrijpen wat nu wel echt helpt en wat niet, of wat zelfs gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn. Dus: als je er – net zoals vele anderen op dit moment – over denkt om op straat te gaan joggen of je in de sportschool te gaan uitleven, lees dan eerst verder.

1. Om sneller vet te verbranden kun je het beste sportkleding dragen in materialen waarvan je gaat zweten zodat het vet sneller afgevoerd wordt.

NIET WAAR: op deze manier verlies je vocht en mineralen. Vet verbranden heeft niets met transpireren te maken. Helaas.

2. Om snel af te vallen moet je zo snel mogelijk lopen en je hebt genoeg aan 5 of 10 minuten in een hoog tempo per trainingssessie om resultaten te boeken.

NIET WAAR: om af te vallen moet je tenminste 4 of 5 aërobe trainingen per week inplannen met elk een duur van tenminste 30 minuten per keer. Om vet te verbranden moet het ritme stevig maar niet al te hoog. Alleen dan doe je een beroep op je vetreserves en spreek je ze aan als energiebron (en dus verbrand je vet).

3. Als ik regelmatig train, kan ik alles eten wat ik wil.

NIET WAAR: als je op een gezonde en serieuze manier wilt afvallen, dan zal je regelmatig moeten bewegen (zoals hardlopen, joggen of fietsen in de sportschool) maar daarnaast ook gezond en uitgebalanceerd moeten eten. Een enkele hamburger bevat meer calorieën dan je tijdens een training verbrandt. Wil je de calorieën die je tijdens je training kwijt bent geraakt gelijk weer binnenkrijgen door te bezwijken voor een hamburger? Wij niet.

4. Als je tijdens het (hard)lopen of trainen gewichten rond je enkels draagt dan verbrandt je sneller calorieën.

NIET WAAR: je verbrandt er niet sneller calorieën door maar het kan zelfs schadelijk zijn voor je gewrichten. Je kunt beter het gewicht van je eigen lichaam gebruiken (dat is op zich al meer dan genoeg).

5. Aërobe oefeningen (lopen, fietsen, steppen, loopband, roeien) werken het beste als je er steeds dezelfde routine en hetzelfde schema op na houdt.

NIET WAAR: ons lichaam heeft de neiging om zich na een tijdje aan te passen. Als je steeds hetzelfde trainingsschema volgt, dan raakt het eraan gewend en worden de training minder effectief. Het is daarom een goed idee om afwisseling in je trainingsschema aan te brengen. Train je in de sportschool dan zal dat niet moeilijk zijn. De meeste sportscholen beschikken over verschillende soorten toestellen. Dus, we herhalen het: variatie aanbrengen in je trainingsschema helpt.

Zoals altijd willen we je eraan herinneren dat het altijd goed is om een arts te raadplegen als je serieus wilt gaan bewegen en om je eventueel te laten begeleiden door een serieuze trainer in de sportschool. Ga niet zelf experimenteren.