Make-up trends herfst winter 2020. Smokey eyes en eyeliners

Dirty smokey eyes of strakke eyeliner? De make-up trends voor herfst winter 2020 laten zich inspireren door klassiekers. Met deze oogmake-up kan het niet fout gaan!

Backstage bij de modeshows voor herfst winter 2020 2021 was de make-up vaak ver te zoeken. De make-uptrends voor het nieuwe seizoen staan (wederom) in het teken van natuurlijke huidjes, nauwelijks opgemaakte ogen en naturel lipjes. Maar soms zie je dan opeens een heel sterk element (en dan ben je alleen maar blij!). Zoals de smokey eyes bij Max Mara, en de strakke eyeliner bij Ultrachic.

Smokey eyes komen terug! De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 mogen dan vooral op de naturel toer gaan, er is een tendens richting ouwe, vertrouwde klassiekers. Max Mara pakte die trend op en deed er een modern sausje overheen. Klassieke smokey eyes worden ‘dirty smokey eyes‘. Fantastisch! Met dit soort smokey eyes kan het niet misgaan. Omrand je ogen boven en onder met een smeuïg kohlpotlood, vervaag het zwart en geef je ogen een langgerekte vorm mee.

Haaks op deze make-up trend staan de strakke eyeliners. Dirty tegenover strak. Maar één ding hebben deze beide oogmake-upjes met elkaar gemeen: klassiekers worden modern. Smokey eyes worden ‘dirty’ en eyeliners worden strak maar ook vernieuwend artistiek. Elke vorm is goed. Langgerekt, neerbuigend, opwaarts. Wat je maar wilt.

De bottomline van dit alles is dat het met je oogmake-up dit seizoen niet fout kan gaan. Experimenteer met smokey eyes of met eyeliner. Doe waar je zin in hebt. Neem de vrijheid om jezelf op te maken zoals jij dat mooi vindt.

