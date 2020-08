De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 zijn ronduit fantastisch, vooral wat korte kapsels betreft. De korte kapseltjes voor het nieuwe seizoen zijn beeldig! We zien er allerlei invloeden in terug: seventies, eighties, maar ook de jaren ’20. Bekijk het korte kapseltje op deze pagina maar eens. Is het niet te gek? Retro, maar tegelijkertijd modern en vrouwelijk.

Laten we beginnen met de gebruikelijke ‘kapselanalyse’. Dit korte kapsel dat geheel volgens de haartrends voor herfst winter 2020 2021 is geknipt, is eigenlijk helemaal niet zo kort, in die zin dat het niet in korte laagjes is geknipt. De haarlengtes zijn vrij lang, er is geen springerig kruintje bovenop het hoofd, de oren zijn bedekt (als het haar niet weggestyled is) en in de nek is het lichtjes uitgedund maar zeker NIET opgeknipt. Opgeknipte korte kapsels zijn op dit moment enorm uit de mode.

De hair styling doet de rest. Wet look kapsels zijn al sinds een paar seizoenen in de mode. Om er een supertrendy en übervrouwelijke twist aan te geven, kun je de voorste lok een paar sierlijke finger waves meegeven. Hiervoor gebruik je een vrij sterke gel en je… vingers! Duw de lokken met je vingers in een sierlijke golfbeweging en laat ze opdrogen.

Bekijk de video maar eens en ga aan de slag. Overigens zijn finger waves geschikt voor elke haarlengte. Heb je lang(er) haar, dan kun je de voorste lokken in deze jaren ’20 look te stylen en de rest los laten hangen of samenbinden in een wet look knot.

