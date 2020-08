Zien deze ‘minne di Sant’Agata‘, typisch Siciliaanse gebakjes, er niet schattig uit? Het lijken wel… hum… borstjes! Juist ja! Zo zijn ze ook bedoeld. En zo heten ze ook. Letterlijk vertaald betekent ‘minne di Sant’Agata‘: borstjes van de heilige Agata.

Volgens een Siciliaanse volksverhaal was Agata een beeldschoon meisje uit een nobele Siciliaanse familie. Zij was vroom en devoot. Proconsul Quinziano werd verliefd op haar en laat haar bij zich brengen. Hij wilde haar dwingen hem lief te hebben maar Agata weigerde. Quinziano probeerde van alles maar Agata liet zich niet verleiden. In zijn woede beval de proconsul zijn dienaren Agata’s borstjes af te rukken en haar in de gevangenis te werpen. De heilige Petrus kwam het arme kind ’s nachts te hulp en genas haar. Zo kwam het dat Agata de volgende morgen weer beeldschoon met kleine, stevige borstjes voor hem stond. Dat werd de proconsul te veel. Hij greep het meisje en wierp haar in het vuur. Toen op dat precieze moment de vulkaan de Etna uitbarstte, wist Quiziano dat hij een enorme fout had begaan. Hij probeerde Agata te redden maar het meisje was al heengegaan. Agata werd heilig verklaard en elk jaar op 5 februari wordt de beschermheilige geëerd met ‘minne di Sant’Agata’ waarvan je hier het recept vindt.

De Siciliaanse schrijfster Giuseppina Torregrossa wijdde een geweldige roman aan Sicilië, Agata en de minne (‘Il conto delle minne‘, in het Nederlands ‘Het verhaal van de minne’), een aanrader als je meer over Sicilië, de Siciliaanse cultuur, minne, leed en de liefde wilt weten.

Minne zijn op zich vrij eenvoudig te maken. De smaak is die van Sicilië: verse, zachte ricottakaas, sneeuwwitte poedersuiker, gekonfijte sinaasappel en sukade. Verder moet je er vooral heel veel gevoel en liefde in leggen. Want daar gaat het om. Maak je niet druk als je minne er niet allemaal hetzelfde uitzien, als een kers wat scheef staat of de icing niet helemaal glad is. Net zoals geen borst identiek gelijk is aan een ander – ze zijn op hun eigen manier allemaal mooi -, zo is het ook met minne.

Wij bakten onze minne in een siliconen bakvorm met halve bollen met een diameter van ongeveer 6,5 cm. De vulling maakten we van ricottakaas van schapenmelk, maar koeien- of geitenricotta is ook goed. Voor de royal icing gebruikten we het eiwit van een ei maar als je het een veiliger idee vindt (het eiwit wordt immers niet gekookt of gebakken), kun je ook gepasteuriseerd eiwit uit een pakje gebruiken.

Bekijk onze kookvideo maar eens en maak dan je eigen minne! Het recept hebben we onder de video voor je uitgewerkt.

Ingrediënten (voor circa 12 minne met een diameter van 6,5 cm)

Voor het kruimeldeeg

150 gram koude boter

250 gram bloem

150 gram poedersuiker

2 eidooiers (houd 1 eiwit apart voor de royal icing)

vanillesuiker

Voor de ricotta-vulling

200 gram ricottakaas van schapenmelk

40 gram poedersuiker

40 gram gekonfijt fruit (sinaasappel en sukade)

50 gram chocoladedruppels (of geschaafde chocolade)

rasp van de schil van 1/2 sinaasappel

Voor de royal icing en garnering

130 gram poedersuiker

30 gram gepasteuriseerd eiwit (of 1 eiwit)

1 eetlepel citroensap

gekonfijte kersen (voor elk taartje één)

Bereiding

Snijd de boter in klontjes. Zeef de bloem in een kom en voeg de boter toe. Mix de ingrediënten door elkaar tot een grof, kruimelig deeg. Voeg de suiker en de eierdooiers toe en schep alles door elkaar. Leeg de inhoud van de kom op een werkblad en kneed het geheel tot een compacte deegbal. Is het deeg te zacht, voeg dan nog wat bloem bij. Valt het uiteen, doe er dan nog wat boter bij. Wikkel de deegbal in huishoudplastic en leg het ongeveer 30 minuten in de ijskast te rusten. In de tussentijd maak je de ricottavulling.

Zeef de ricottakaas in een kom. Zeef er de poedersuiker in. Snijd het gekonfijte fruit in kleine stukjes. Doe het fruit, de chocoladedruppels en de rasp van de sinaasappelschil erbij bij de ricottakaas en schep alles door elkaar.

Rol het kruimeldeeg nu uit op een werkblad tot een lap van ongeveer een halve centimeter hoog en steek er rondjes uit die net iets groter zijn dan de vormpjes. Bekleed de vormpjes met het deeg, schep de ricottavulling erin en sluit de minne met nog een deegrondje. Druk de rondjes goed aan zodat het deeg de vulling helemaal insluit. Bak de minne in een voorverwarmde oven op 180 graden Celsius in 20 minuten gaar. Laat de minne op een rooster afkoelen. Pas als ze geheel afgekoeld zijn, doe je de icing erover.

Zeef de poedersuiker. Doe het eiwit in een ruime kom en klop het eiwit met een vork of een mixer op totdat het licht schuimt. Voeg nu de citroensap toe en schep de poedersuiker er beetje bij beetje bij, terwijl je het geheel met een garde door elkaar klopt. De icing is klaar als je ermee kunt schrijven: schep een lepel van de icing uit de kom en laat het dan terugvloeien terwijl je een schrijvende beweging komt. Blijf je reliëf op het oppervlak van de icing zien, dan is de icing klaar. De icing moet niet te vloeibaar maar ook niet te vast zijn.

Plaats het rooster met de afgekoelde minne op een plaat die je met bakpapier hebt afgedekt zodat het teveel aan icing op het bakpapier druppelt. Schep de icing nu over de minne totdat ze helemaal bedekt zijn en plaats op elk taartje een gekonfijte kers. Je kunt de minne direct eten, als de icing nog zacht is, of wachten tot de icing hard is geworden. Bewaar de minne in de koelkast.

Charlotte Mesman voor Trendystyle