Streetstyle mode 2020. Mode ideeën voor frisse zomerdagen

Langzaam maar zeker stevenen we op het najaar af. De temperaturen zakken naar Holland niveau. Na de laatste hittegolf is dat een verademing én een goede gelegenheid om alvast een beetje te anticiperen op de modetrends voor herfst winter 2020 2021.

Powercoat met blote benen

Powercoats zijn ook het komende seizoen weer helemaal hot. Imposante jaren ’80 schouders blijven we in het modebeeld zien. Wie weet of we ze ook op straat gaan spotten. Ben jij de eerste? Laat je inspireren door fahionista Caro Daur.

Wijde broeken en grof gebreide truien

Oversize is al seizoenen lang dé trend en dat geldt ook voor herfst winter 2020 2021. Combineer een wijde broek met een grof gebreide trui en hebt een instant/up-to-date mode look.

Leer en wollige giletjes

Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we ook de komende herfst weer volop (nep)leren rokken en broeken dragen. Lichtgekleurde items kun je nu al aan. Helemaal trendy ben je als je ze combineert met een wollen giletje of overslagvestje (zoiets hebben we in jaren niet gezien!). Je hebt ze vast al zien hangen. Eronder draag je een witte blouse.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. De mode is FUN, weet je nog?

