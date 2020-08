De kapseltrends voor herfst winter 2020 2012 zijn vernieuwend en inspirerend. De jaren ’70 en ’80 doen hun invloeden gelden. Matjes – ‘nektapijtjes’ zoals sommigen van jullie ze wel noemen (leuke benaming!) – zijn terug. Maar er zijn ook zachtere, moderne versies van de kapsels van weleer. Een voorbeeld daarvan is het korte kapsel dat we backstage bij de modeshow van MSGM voor herfst winter 2020 2021 zagen. Bekijk de kapselfoto’s maar eens.

Dit korte kapsel is supertrendy en up-to-date. Het laat zich moeilijk in een hokje plaatsen. Aan de ene kant zien we er jaren ’70 invloeden in, aan de andere kant vinden we er ook Eighties invloeden in terug. Laten we het kapsel eens analyseren.

Dit korte kapsel is vrij lang in de nek, maar het haar is niet uitgedund waardoor je geen matjes-effect (op dit moment helemaal trendy!) krijgt. Ook bij de oren is het haar lang wat heel seventies aandoet. Een interessant detail is de haarstyling waarbij de oren door het haar heenpiepen. Bovenop het hoofd is er maar weinig volume. En dan is er nog de korte pony die heel nonchalant gestyled is.

Dit kapsel is bij uitstek geschikt voor krullend haar. Vraag je kapper om je haarsnit aan te passen aan de natuurlijke beweging van jouw krullen. Zoals je ziet, mag er zelfs beweging in de korte pony zitten.

Korte kapsels met een uitgesproken haarsnit als deze zijn het mooist met natuurlijke haarkleuren die je op z’n hoogst intensiveert. Combineer het geheel met een paar mooie wenkbrauwen en je hebt verder niets meer nodig. Al zou je een vuilniszak aantrekken, jij ziet er supertrendy uit!

