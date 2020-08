Haartrends herfst winter 2020 2021. Kapsel met mullet

Als er één kapsel is dat beantwoordt aan de haartrends voor herfst winter 2020 2021, dan is het deze waanzinnig hippe haarsnit met matje.

De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van de jaren ’80 (deze invloeden zien we ook in de modetrends voor het nieuwe seizoen terug). Gelaagde kapsels komen terug en de mullet is een must voor iedereen die up-to-date wil zijn.

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens om je een eerste beeld te vormen van de kapsels voor herfst winter 2020 2021. Deze haarsnit gaat het helemaal worden!

Het haar is niet lang en niet kort. Door de lange achterkant valt het er ergens tussenin. Zoals je kunt zien, is de mullet lang en breed, maar wel goed uitgedund zodat je het idee van een matje krijgt. Bovenop het hoofd is het haar in laagjes geknipt zodat er niet al te veel volume is. Het haar aan de zijkanten van het hoofd is vrij lang en bedekt de oren. En de pony is ‘choppy‘ en kort. Al met al is dit een heel ander kapsel dan wij van de afgelopen jaren gewend zijn.

Ook de haarkleur verdient de aandacht. De haarkleurtrends voor herfst winter 2020 2021 laten opvallend veel donkere tinten zien. Chocoladebruin, kastanjebruin, bruinrood. De kleuren zijn vrij natuurlijk, net even iets verdiept. Een mooie glos vormt de finishing touch.

Of je dit kapsel echt mooi vindt, zal van je persoonlijke smaak afhangen. Veel mensen vinden mullets ronduit lelijk. Mooi of niet, je zult het met ons eens zijn dat dit kapsel wel waanzinnig hip is!

