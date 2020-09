Eén van de (grote) voordelen van een uitgedunde showkalender is dat je overal meer tijd voor hebt. Gewoonlijk moet ik tijdens de modeweken voortdurend kiezen tussen shooten backstage, video interviews doen of streetstyle foto’s maken. Deze Milan Fashion Week (lente zomer 2021) is het – met twee à drie shows per dag – allemaal veel eenvoudiger. Gisteren bij modeshow van Max Mara had ik alle tijd om de outfits van de genodigden te fotograferen en de modetrends voor herfst winter 2020 2021 in kaart te brengen.

De modetrends à la Max Mara voor herfst winter 2020 2021

Vanzelfsprekend waren er onder het modepubliek bij Max Mara veel (fraaie) outfits van dit modehuis te bewonderen. Het is altijd weer boeiend om te zien hoe de vertaalslag van de catwalk naar de straat wordt gemaakt. We zetten de modetrends voor herfst winter 2020 2021 die we bij het Italiaanse modehuis spotten voor je op een rijtje. Hier is je stijlgidsje à la Max Mara voor het winterseizoen:

broekpakken

broeken met ultralange broekspijpen

asymmetrische rokken

lange blazers

doublebreasted (!) blazers (ze zijn er weer!)

monochrome looks (van top tot teen in één kleur)

veel donkerblauw en verder: bruin, donkerrood

lange leve de camel kleuren

rokken, jacks en blazers met roesjes (!)

klassieke, superlange wintermantels

schakelkettingen

schoenen (plat of met hoge hak) met vetersluiting

tassen in één enkele, contrasterende kleur

krijtstrepen

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen modelook. Op naar een stijlvolle winter :-)

