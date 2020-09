Zin in een nieuw kapsel? Bob kapsels zijn supercool! Wat kies jij? Een bob met shaggy wave, een sleek bob kapsel of een kapseltje à la Audrey Tautou?

Bobkapsels en halflang haar nemen een dominante plaats in de kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 in. Fashionista’s en influencers zweren bij boblijntjes. Dat werd tijdens de Milan Fashion Week (zomer 2021) overduidelijk. We hebben drie onderling heel verschillende halflange, supercoole en pittige kapseltjes voor je. Aan jou de keuze.

Halflang kapsel met shaggy wave

Dit halflange kapsel staat al een paar jaar in de top drie van de superkapsels, mede dankzij iemand als Alexa Chung. Een dergelijke boblijn laat zich gemakkelijk dragen (en knippen). Het haar is op één lengte geknipt, en hooguit van achteren net wat korter. Het geheim van deze hair look zit ‘m in de styling. Maak een zijscheiding en bewerk je haar met een steiltang of krultang. Belangrijk: voor een shaggy wave krul je vooral het middengedeelte van je haar dus geen krul bij de roots en punten!

Sleek bobkapseltje

Heb je van jezelf steil haar dan is dit jouw kapseltje. Laat je haar kaarsrecht afknippen, eventueel met een langere voorkant. Verder is het werk aan jou. Maak een supernette scheiding (opzij of in het midden) en föhn je haar droog. Nu komt het echte werk: ga er met de steiltang overheen totdat elk haartje op z’n plaats valt. De finishing touch is een haarserum of -olie voor extra shine.

Bobkapsel à la Audrey Tautou

De charme van dit bobkapsel à la Audrey Tautou zit ‘m in de pony en het volume. Voor dit kapsel komt het grote werk op de schouders van de kapper neer. En verder moet je ook wat handigheid in het stylen hebben. Ga te werk met een föhn en een grote, ronde borstel. Je zult misschien even moeten oefenen om er handigheid in te krijgen maar dan heb je ook wat. Dit kapsel is supersnoezig!

Heb jij je keuze gemaakt (het zal nog moeilijk worden!).

