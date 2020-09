Mini bags zijn nog steeds in de mode maar de tassentrends voor herfst winter 2020 2021 hebben meer in hun mars.

Hoe zien de tassentrends voor herfst winter 2020 2021 eruit? Supercool! Eigentijds maar tijdloos. Klassiek met een moderne kwinkslag. Maar ook retro met een bonton smaakje. De tassentrends voor het nieuwe seizoen lopen enorm uiteen. We lichten drie modellen uit die ons tijdens de Milan Fashion Week (september 2020) opvielen. Zit jouw droomtas erbij?

#1 Retro tassen met knipsluiting

Eén van de meest opvallende trends is volgens ons de comeback van de retro tassen met knipsluiting. Deze trend hing al een tijdje in de lucht en gaat volgens ons dit seizoen helemaal doorzetten. Voorbeelden van deze tassen zijn de Pasticcino Bag (‘Pasticcino’ komt van het Italiaanse woord voor ‘gebakje’) van Max Mara en The Pouch van Bottega Veneta.

Shopper bags

Een andere tassentrend voor herfst winter 2020 2021 die we tijdens de Milan Fashion Week bevestigd zagen, is de shopper bag. Grote, nonchalante tassen waarin je boodschappen maar ook je persoonlijke spulletjes vervoerd. Vind je het geen veilig idee om met een tas zonder sluiting over straat te gaan, combineer deze tas dan met een microtasje.

Oversize handtassen

Een derde tassentrend die dit seizoen helemaal voet de grond gaat krijgen, is de oversize clutch: zachte, grote tassen die je liefdevol onder je arm klemt. Het voordeel? Ze zijn licht van gewicht en er gaat veel in. Het nadeel? Je hebt je handen (armen) eraan vol. Wil je helemaal up-to-date zijn, dan ga je voor een zachte clutch die zich ook nog eens laat vouwen. Klik hier om er meer over te lezen.

Dit zijn nog maar drie van de vele, spannende tassentrends voor herfst winter 2020 2021.

