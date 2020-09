Kleren maken de man. Modeaccessoires maken de vrouw. Een goed gekozen tas maakt je outfit. We hebben drie it-bags voor herfst winter 2020 2021 voor je. Ze geven je een goed idee van de tassentrends voor het nieuwe seizoen. Laat je inspireren. De moods zijn: seventies, parisienne, geraffineerd.

Tassentrends herfst winter 2020 2021. Dior. The Bobby Bag

Er waait een frisse wind door het Franse modehuis Dior sinds de Italiaanse ontwerpster Maria Grazia Chiuri de teugels in handen heeft. Wij zijn superfan van haar modecollecties. Eén van de it-bags van Dior voor herfst winter 2020 2021 is de Bobby Bag. Deze tas krijgt de naam van Christian Dior’s geliefde hond. Elk item waarvan verwacht werd dat het een succes zou worden, kreeg de naam Bobby. Wij zien hier een seventies ‘saddle bag’ met een eigentijdse twist. Een topper! Supercool voor iedereen die een klik heeft met de seventies (en met paarden en honden). Tip: combineer deze tas met een seventies bandana.

Tassentrends herfst winter 2020 2021. Celine. The Large Soft 16

De Large Soft 16 van Celine met Hedi Slimane als creatief directeur is zo’n tas waar je alles in kwijt kunt. Zacht, groot en ultra ‘Parisienne’. Deze tas is een nieuwe versie van de legendarische tas die Hedi Slimane in 2018 introduceerde. Een topper! Geschikt voor iedereen die van grote tassen (met veel spulletjes) en een nonchalante Parijse stijl houdt.

Tassentrends herfst winter 2020 2021. Bottega Veneta. The Fold

Als het om modeaccessoires gaat, is Bottega Veneta ‘cult’. Schoenen, tassen. De Britse ontwerper Daniel Lee blies het Italiaanse modehuis nieuw leven in en verhief het merk tot een cult brand. De hotste tassentrend voor herfst winter 2020 2021 is: tassen met franjes. Maar Lee bleef(ook) trouw aan het ‘gevlochten leer’, inmiddels karakteristiek voor BV. Een toptas voor herfst winter 2020 2021 is ‘The Fold’. Geschikt voor fashionista’s en iedereen die van deze karakteristieke Bottega Veneta stijl houdt.

