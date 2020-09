Frisse ochtenden, zonnige dagen, de eerste regenbuien, koele avonden, de eerste koude nachten. Hoe kleed je je op de herfst? In (nep)leer! Dit materiaal is ideaal voor de overgangsseizoenen (water- en windproof). Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we ook dit seizoen weer volop (nep)leer dragen.

Broeken, rokken (zelfs plissérokken), trench coats, jacks, overjassen, blazers, blousons, blouses, topjes, jurkjes… je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het tegenwoordig in een (nep)leren versie. Het ziet er allemaal superchic uit. Ben je fan van (nep)leer, dan kun je je hart ophalen. Gelijk dragen is ons advies.

Bekijk de foto’s van de modecollecties voor herfst winter 2020 2021 maar eens. Het zal je direct opvallen dat (nep)leer op (nep)leer opnieuw een supertrend is.

Met (nep)leer kun je dit seizoen twee kanten op. Je kunt voor een superstoere look met contrasten gaan. Daarvoor combineer je een leren jurk of trench coat met stoere (lees: lompe) schoenen of met spijkergoed. Je kunt ook voor een ultravrouwelijke look gaan door een delicaat leren jurkje met sandaaltjes en misschien wel huidskleurige panty’s te combineren. Aan jou de keuze!

