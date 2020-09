Kapseltrends en haarstyling winter 2020 2021. Trendy fingerwaves

Finger waves blijven een hot item. We love them! Als je iets speciaals met je haar wilt doen, dan zijn finger waves ALTIJD een oplossing. Backstage bij de modeshow van MSGM in Milaan (herfst winter 2020 2021) zagen we superschattige kapseltjes met finger waves. Deze haarstijl is geschikt voor elke haarlengte. Ook Nederlands topmodel Marjan Jonkman zagen we backstage met een kort, spannende fingerwave kapseltje (klik hier). Voor vandaag zochten we finger waves met lang haar voor je uit.

De finger wave kapsels bij MSGM waren beduidend minder stijf dan die in de jaren ’20 van de vorige eeuw. De modellen met lang haar hadden een scherpe zij- of middenscheiding. In geval van een zijscheiding was het haar aan één kant strak langs het haar naar achteren gebracht en waren er aan de lange kant vanaf de scheiding een paar finger waves aangebracht. De modellen die een middenscheiding (zie de coverfoto) hadden, hadden een paar finger waves aan beide kanten van de scheiding. Kijk maar wat het beste bij jou past.

Voor het maken van finger waves heb je een sterke gel nodig. De waves maak je met je vingers (hoe kan het ook anders!). Breng flink wat gel op je haar aan en druk het haar in model. Bekijk onze tutorial. De rest van je haar geef je een spannende golfbeweging mee. Dat doe je met een krultang met een dikke diameter. Breng met ‘lichte vingers’ wat een wet gel in light formule op de hele haarlengte aan voor zo’n zwoele wet look.

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer met dit spannende, trendy finger wave kapseltje.

TRENDYSTYLE