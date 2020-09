Hoe zien de modetrends voor herfst winter 2020 2021 eruit? Een moeilijke vraag waar ik echt even over moest nadenken. Hoe vat je een veelvoud aan stijlen samen?

Wat worden de modetrends voor het komende seizoen? werd mij vandaag gevraagd. Vreemd genoeg moest ik daar echt even hard over nadenken. De afgelopen tijd hebben wij op Trendystyle tientallen artikelen (misschien wel meer) over de modetrends voor herfst winter 2020 2021 gepubliceerd, maar nu ik de allernieuwste modetrends in een paar zinnen moest samenvatten, stond ik met een mond vol tanden.

De vraag over de modetrends kwam van mijn apotheker, een uiterst charmante en mooie vrouw. Het lukte me om een enigszins zinnig antwoord te geven: ‘Een veelvoud van stijlen: vrouwelijk, bonton, meer effen kleuren, minder fantasieën‘, maar na het verlaten van de apotheek dacht ik nog (lang) over deze vraag na.

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 zijn vrouwelijk, geraffineerd, geïnspireerd door het verleden maar tegelijkertijd (bijna) futuristisch. De mode voor het komende seizoen knipoogt naar de jaren ’60, ’70, ’80 en ’90. Soms zelfs naar de jaren ’20, ’30 en ’50. Kortom: zo ongeveer de hele vorige eeuw komt voorbij, maar dan wel net even met een ander sausje erover.

De rode lijn is volgens mij: vrouwelijk, geraffineerd met een moderne touch en grote, maar starre volumes. Alsof we allemaal ruimte nodig hebben.

Tegelijkertijd zijn de lijnen hoekig en puntig. Grote schouders, vierkante schoenen. Alsof we ons moeten verdedigen, alsof we ruim baan nodig hebben. Hiermee hebben we waarschijnlijk al alles gezegd.

Vandaag, 23 september 2020, gaat de Milan Fashion Week (zomer 2021) van start. In New York en Londen is er tijdens de afgelopen modeweken (september 2020) nauwelijks geshowd. Milaan maakt zich op voor een modeweek met 23 ‘echte’ modeshows, live en met publiek (gewoonlijk zijn het er zo’n 70). De rest showt ‘digitaal’. We houden je op de hoogte. Wij zijn in Milaan en volgen alles op de voet.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE